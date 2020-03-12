KTÜ'den TTSO'ya ziyaret Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ve KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ve KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Hacısalihoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, stratejik plan doğrultusunda Trabzon'u orta ve yüksek teknolojik ürünlerin üretildiği bir merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu konuda en büyük destekçilerinin güçlü bir mühendislik altyapısı ve geleneğine sahip KTÜ'nün olmasını isteyen Hacısalihoğlu, "Özellikle Teknokent'teki eğitim merkezimiz, inşaatı süren İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi ile Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, Trabzon'daki teknoloji odaklı katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda atılmış adımlarımızdır. Bu yatırımların hepsinde üniversitelerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem de TTSO'nun Trabzon'a önemli katkılar yapan projeler yürüttüğünü aktardı.

Ziyarette, karşılıklı işbirliği olanaklarıyla ilgili değerlendirmeler görüşüldü.

Kaynak: AA