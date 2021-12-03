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KTÜ'de yat inşa edilmesi için protokol imzalandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
KTÜ'de yat inşa edilmesi için protokol imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda, "KTÜ-61" isimli 18 metre uzunluğunda ve 25 ton ağırlığında yat inşa edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda, "KTÜ-61" isimli 18 metre uzunluğunda ve 25 ton ağırlığında yat inşa edilecek.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversite sanayi iş birliği kapsamında Sürmene Abdullah Kanca Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojisi Bölümü Gemi İnşaatı Programı akademisyen ve öğrencileri ile Mimarine Mühendislik Ticaret Limited Şirketi yetkililerince, "KTÜ-61" adlı yatın projesinin ortaklaşa hazırlanacağı, imalatının da yine beraber gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, yatın 18 metre uzunluğunda, 25 ton ağırlığında ve 2x250 beygir gücüne sahip olacağı vurgulanarak, "Projenin bitirilmesi için konulan hedef 8 aylık bir zaman dilimi olup bahar dönemi sonunda Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilecek olan proje günlerine yetiştirilmeye çalışılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Proje protokolünün, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Soytürk ile Mimarine Gemi İnşa Mimarlık Mühendislik Şirketi Genel Müdürü Filiz Sezen arasında imzalandığı kaydedildi.

Soytürk, proje ile öğrencilerin iş hayatlarına daha tecrübeli şekilde başlayacaklarını, daha önce başka bir üniversitede böyle bir projenin gerçekleştirilmediğini aktardı.

Sezen ise öğrencilerle çalışmanın, onları sanayiye kazandırarak istihdam sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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