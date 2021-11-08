KTÜ'de "Türkistan Hatıra Ormanı" oluşturulacak - Haberler
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KTÜ'de "Türkistan Hatıra Ormanı" oluşturulacak

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
KTÜ'de

Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTANDER), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTANDER), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Burhan Kavuncu ile Çuvalcı, bir süre sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına destek vereceklerini belirten Kavuncu, KTÜ Kanuni Kampüsünde oluşturulması planlanan "Türkistan Hatıra Ormanı"na 11 Kasım 2021 tarihinde fidan dikeceklerini belirtti.

Çuvalcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kavuncu ve beraberindekilere teşekkür etti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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