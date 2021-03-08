KTÜ'de "süper mikrocerrahi tekniği" ile hastaların kopan parmakları yerine dikildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, 2 hastanın kopan parmaklarının "süper mikrocerrahi tekniği" ile başarıyla yerlerine dikildiği bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, süper mikrocerrahi tekniğinin, başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yoğun biçimde uygulandığı belirtilerek, Türkiye'de ise kısıtlı sayıdaki merkezde uygulanmakta olan tekniğin, Farabi Hastanesi plastik cerrahi ekipleri tarafından başarıyla uygulandığı aktarıldı.

Of ilçesinde baş parmağı avuç içi hizasından kopan N.S. adlı hastanın Farabi Hastanesi'ne yönlendirildiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu tür vakalarda, kopan organın kanlanıp canlanması için uygun damar bulunarak dikilmesi, tedavi sürecinin en kritik safhalarından biridir. Çok parçalı yaralanma olması nedeniyle uzman ekibimiz onarım yapılacak damar bulmakta oldukça zorlandı. Prof. Dr. Murat Livaoğlu liderliğindeki plastik cerrahi ekibimiz yaklaşık 8 saat süren zorlu bir operasyon sonunda kopan parmağı yerine dikmeyi başardı. Hastamız bir hafta süren servis takibinin ardından ayaktan takip edilmek üzere şifayla taburcu edildi. "

Açıklamada, Artvin'in Borçka ilçesinden de Farabi Hastanesine gelen M.S'nin, el baş parmağının tırnak seviyesinden koptuğu belirtildi.

Acil olarak kabul edilen hastanın, ilk müdahalesinin ardından operasyona alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oldukça uç seviyeden kopan parmağı yerine dikmek için beslenmeyi sağlayacak damar bulmak oldukça zordu. Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu liderliğindeki plastik cerrahi ekibimiz kopan parçayı yaklaşık 4 saat süren bir operasyonun ardından yerine dikmeyi başardı. Hastamız servisimizde yaklaşık bir hafta takip edildikten sonra şifayla taburcu edildi. Bölge el cerrahi merkezimizin yaptığı bu ameliyatlarda onarımları yapılan damarların çapları yaklaşık birkaç saç teli kalınlığında idi. Ameliyatlar sırasında hastanemize ait son teknoloji cihazlar yardımıyla süper mikrocerrahi tekniği uygulandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk