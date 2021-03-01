KTÜ'de erken mide ve bağırsak kanserlerinde endoskopik tedavi yöntemi uygulanmaya başlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, endoskopi veya kolonoskopi ile tespit edilen lezyonların açık ameliyata gerek kalmadan çıkarılması işleminin başarılı şekilde yapılmaya başlandığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yemek borusu, mide ve kalın bağırsak kanserlerinin sık görülen ve en fazla ölüme neden olan kanser türleri arasında olduğu belirtildi.

Bu kanserlerin tedavi şekli ve yönteminin, hastalığın teşhis sırasındaki evresi ve hastanın klinik durumuna göre değiştiği aktarılan açıklamada, günümüzde yemek borusu, mide ve bağırsak duvarının iç yüzeyinde sınırlı kanser riski taşıyan lezyonlar veya erken evredeki kanserlerin tanısı ve tedavisinin endoskopik yöntemlerle mümkün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, endoskopi veya kolonoskopi ile tespit edilen lezyonların açık ameliyata gerek kalmadan çıkarılması işleminin, KTÜ Farabi Hastanesinde başarılı şekilde uygulanmaya başlandığı kaydedilerek, şöyle devam edildi:

"İşlem yapılmadan önce lezyonlar yüksek çözünürlüklü endoskopi cihazları ile değerlendirilmekte ve uygun hastalarda lezyonun boyutu ve yerleşim yerine göre Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) veya Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) işlemleri yapılabilmektedir. Endoskopi ünitesinde anestezi altında uygulanmakta olan bu işlemler hem hastanın ameliyat olma zorunluluğunu ortadan kaldırmakta hem de organ kaybına yol açmadıkları için hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır. İşlem sonrası hastalar çoğunlukla aynı gün veya ertesi gün hastaneden taburcu edilebilmektedir."

ESD ile 2 santimetreden daha büyük lezyonları endoskopik olarak çıkarmanın mümkün olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özellikle ESD işlemi az sayıda merkezde yapılan, ileri deneyim ve eğitim gerektiren ve uygun vakalarda ve deneyimli uzmanlar tarafından yapıldığında oldukça etkili bir yöntemdir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, KTÜ Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesinde, yıllardır Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri ve pek çok yabancı ülkeden hasta kabul edildiği belirtilerek, her bir öğretim üyesinin, alanında uzmanlaşmış ve tedavi ettiği binlerce vakanın getirmiş olduğu deneyime sahip hekimler olduğu vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gastroenteroloji Ünitesi Dr. Öğretim Üyesi Sami Fidan, başarılı şekilde yürütülen bu işlemlere olan talebin günden güne arttığını ifade etti.

Geniş bir coğrafyadan pek çok hasta kabul ettiklerini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Erken evredeki yemek borusu, mide ve bağırsak kanserlerinin açık ameliyata gerek kalmadan bu yöntemler ile şifaya kavuşmasından büyük mutluluk duymaktayız. Uygun hastalarda bu yöntemlerin tedavi sonuçları açık ameliyatlardaki kadar başarılıdır. Ayrıca bu yöntemler ile hastaların günlük yaşamına hızlı bir şekilde geri dönmesi bir diğer avantajlarıdır. Prof. Dr. Orhan Özgür ve Prof. Dr. Mehmet Arslan gibi branşında önemli hocaların görev yaptığı ünitede gerçekleştirilen pek çok önemli işlem sayesinde bölgede çözüm merkezi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, 40 yılı aşkın köklü bir kurum olan KTÜ Farabi Hastanesi ve alanında uzmanlaşmış her kademedeki çalışanlarımız sayesindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk