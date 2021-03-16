KTÜ'de çift balonlu enteroskopi sistemi 3,5 yıldır başarıyla uygulanıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisinde kullanılan "çift balonlu enteroskopi sistemi"nin 40'dan fazla hastaya uygulandığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, çift balonlu enteroskopi sisteminin devrim niteliğinde bir uygulama ve yıllar boyunca elde edilemeyen seviyede ayrıntılar sunabilme kapasitesine sahip bir endoskopik görüntüleme yöntemi olduğu belirtildi.

İnce bağırsağın tamamının ameliyata gerek olmaksızın incelenebilmesi amacıyla kullanılan bu yöntemi ilk geliştiren ülkenin Japonya olduğu, söz konusu yöntem sayesinde ince bağırsağın derinliklerine ulaşılabildiği aktarılan açıklamada, "Bu sistemde, iki balon bağlanmış olan endoskop kullanılarak balonların sırayla şişirilip söndürülmesi ilkesiyle bağırsak içerisinde ilerlenebilmektedir. Böylece bu bölgedeki hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi mümkün olabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de çok az merkezde yapılma imkanı olan işlemin, Karadeniz Bölgesi'nde hasta hizmetinde ve akademik çalışmalarda kullanılabilmesi için KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nın öncülük ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KTÜ Farabi Hastanesi Erişkin Endoskopi Ünitesinde görev alan Dr. Öğretim Üyesi Murat Erkut ve endoskopi hemşiresi İzlem Akkan tarafından yaklaşık 3,5 yıldır çift balonlu endoskopi işlemi uygulanmaktadır. Bu süre zarfında 40'ın üzerinde hastaya toplamda 50'nin üzerinde işlem uygulanmıştır. Bu sayede birçok hastaya yeni hastalık tanısı konularak ilaç tedavisi imkanı sağlanmış, gerekli durumlarda işlem esnasında endoskopik tedaviler uygulanmış ve ne mutlu ki işleme alınan hastaların hiçbirinde işleme bağlı ciddi komplikasyon oluşmamıştır. Özellikle sebebi aydınlatılamamış kanamalarda kullanımı söz konusu olan bu teknik, ön planda sindirim sistemine ait olduğu düşünülen ve adı konamamış hastalıkların tanısının koyulabilmesi için elverişlidir. Demir eksikliği anemisi, açıklanamayan kanser şüphesi, şüpheli crohn hastalığı, açıklanamayan kronik karın ağrısı gibi vakalarda çok yararlanılacak bir yöntemdir. KTÜ Farabi Hastanesi Erişkin Endoskopi Ünitesi'nde bu tür vakaların İstanbul veya Ankara'ya gitmeden çözülebilmesi hem bölgemizdeki illerden hem de yurtdışından pek çok hasta için hastanemizin çekim merkezi olmasına yol açmaktadır. Ünitedeki uzman ekibimiz bu yoğun tempo vesilesiyle eşsiz deneyime sahip olmuştur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Erkut, bölgede bu işlemi yapan tek kurum olduklarını belirterek, "Daha önceleri karanlıkta kalan ince bağırsak vakalarını çift balonlu enteroskopi işlemi sayesinde aydınlatabiliyoruz. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bu işlem sadece KTÜ Farabi Hastanesi'nde yapılmaktadır. Sebebi bulunamayan, çözüme kavuşturulamayan pek çok vakanın sebebini bulduktan sonra tedavisini yapabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay