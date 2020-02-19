KTÜ'de bir haftada 3 "Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi" destek aldı

19.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:44

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde son bir hafta içerisinde, Teknoloji Transferleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TTM) de aktif olarak destek verdiği 3 "Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi" kabul edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, KTÜ TTM'de düzenlenen toplantıda, "Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi" kapsamında destek alan akademisyenlerle bir araya gelerek projelerini değerlendirdi.

Örem, burada yaptığı konuşmada, projede emeği geçen akademisyenleri tebrik ederek, "Aynı hafta içerisinde kabul edilen ve doğrudan doğruya Ar-Ge-İnovasyon içeren, bir tarafında sanayicinin yer aldığı orta yüksek teknolojiye ait projeler, ülkemizin 2023 hedeflerine hizmet edecektir." dedi.

Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından birinin üniversite-sanayi işbirliği olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Örem, şöyle devam etti:

"Üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinin güzel bir aracı olan üniversite-sanayi işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyacı olan teknolojik bilgi üniversitelerden ihtiyacı olan firmalara aktarılmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere pratik uygulama imkanı sağlamaktadır."

Örem, karşılıklı işbirliğinin, ülkelerin ekonomik gelişmesini de hızlandırdığına işaret ederek, "Karadeniz Teknik Üniversitesi, değişen ve gelişen dünyada değişimi yakalamak ve bilginin ekonomiye hızla katkı vermesini sağlamak amacı ile akademisyenlerin ve sanayicilerin kuracakları işbirlikleri ile mevcut bilgi birikimini somut çıktılara dönüştürebileceği projelendirme faaliyetlerine büyük önem vermektedir." ifadesini kullandı.

Akademisyenlerin projelerine de dikkati çeken Prof. Dr. Örem, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz mühendislik ve sağlık alanında bilgi birikimini sanayiciyle buluşturarak sanayicinin sorununa çözüm önerileri sunmuş oluyoruz. Son iki yıl içerisinde ulaşılan sanayici ve işletmelerle gerçekleştirilen projelere TÜBİTAK veya diğer fon kaynaklarından yaklaşık 20-25 milyon lira gibi bir fon kaynağı sağlandı. Son bir hafta içerisinde akademisyenlerimizin üniversite-sanayi işbirliği anlamında almış oldukları 3 proje desteği ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçların karşılanmasında katkı sağlanacaktır."

Toplantıya, KTÜ TTM Müdürü Doç.Dr. Oktay Yıldız, Müdür Yardımcısı Dr. Onur Tolga Okan, akademisyenler ile diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA