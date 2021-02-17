KTÜ'de bahar dönemindeki dersler çevrim içi yapılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bahar dönemi için üç fakültenin bazı sınıfları haricindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm derslerin çevrim içi gerçekleştirileceği bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bahar dönemi için üç fakültenin bazı sınıfları haricindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm derslerin çevrim içi gerçekleştirileceği bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamada, üniversite senatosunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda istisnalar dışında, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm derslerin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) altyapısı kullanılarak çevrim içi gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bazı derslerin pratik uygulamaları (teorik dersler çevrim içi yapılacaktır), Tıp Fakültesi'nin 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı sınıflarına yönelik temel hekimlik uygulamaları kursu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf uygulama dersleri, pandemi koşullarına uygun olarak yeterli sayıda gruba bölünerek yüz yüze yapılacaktır. Yüz yüze yapılacak uygulamaların tarihleri ilgili fakülteler tarafından belirlenecek olup duyuruları yapılacaktır. Dersler sanal ortamda öğrenim yönetim sistemine entegre edilmiş sanal sınıf uygulamaları üzerinden eş zamanlı yapılacaktır."

Açıklamada, Yüksek Öğretim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda eğitim-öğretim şeklinde yeni düzenlemelerin söz konusu olabileceği, bu nedenle süreçle ilgili sadece KTÜ'nün resmi internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyurulara göre hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay