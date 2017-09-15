Ktü'de Akademik Yıl 18 Eylül'de Başlayacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) akademik yıl 18 Eylül'de başlayacak.



KTÜ'de 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla ilk tören, 18 Eylül Pazartesi 10.00'da KTÜ Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde düzenlenecek.



Aynı gün 19.00'da ise KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser organize edilecek.



Konserde, Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim elemanları sahne alacak.