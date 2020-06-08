KTÜ'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Kompozisyon Yarışması"
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KTÜ'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Kompozisyon Yarışması"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Kompozisyon Yarışması" düzenlendi.

KTÜ'de
08.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:09

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Kompozisyon Yarışması" düzenlendi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin "15 Temmuz" ruhunu canlı tutmak, "demokrasi ve milli irade" konusundaki farkındalıklarını artırmak, milli iradeye sahip çıkma ve kararlılık anlayışını geliştirmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Kompozisyon Yarışması" düzenlendiği belirtildi.

Yarışmaya başvuracak öğrencilerin, kompozisyonlarını 15temmuz@ktu.edu.tr e-posta adresine başvuru formu ile birlikte 10- 30 Haziran arasında göndermeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, eserlerin değerlendirmesinin 1-10 Temmuz arasında yapılarak dereceye girenlerin 13 Temmuz'da ilan edileceği kaydedildi.

Açıklamada, yarışmada birinciye 2 bin 500 lira, ikinciye 1500 lira, üçüncüye ise 1000 lira para ödülü verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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