KTÜ'de 10. Kariyer Gelişim Günleri başladı

27.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:42

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 10. Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı.

IEEE Öğrenci Kulübü'nün organizesinde Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Garanti BBVA Karadeniz Bölge Müdürü Deniz Başıbüyük, öğrencilerin öğrenim hayatlarında fark yaratması gerektiğini söyledi.

Bunun için de daha planlı ve özverili çalışma gerektiğine işaret eden Başıbüyük, "Öğrencilik yıllarımız bir miktar konfor sunabiliyor bize. Öğrenciliğin keyfini çıkarırken mutlaka kişisel gelişimimize çaba harcamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Önünüzde çok uzun bir kariyer yolu var. Türkiye'de emeklilik yaşının 62-65 arasında olduğu göz önüne alındığında stres yapmaya gerek yok." diye konuştu.

Başıbüyük, öğrencilere iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulunarak, "Kendinize güveneceksiniz. Ancak bu güvenin altı boş bir güven olmayacak, altını çok iyi doldurmak gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman önünüz çok açık olacak. Ben Garanti Bankası'nda çalışmaya başladığımda çalışan sayısı 3 bin, şube sayısı ise 330'du. Bugün ise çalışan sayısı 18 bin, şube sayısı da 913. Türkiye ve dünya değişiyor. Bu değişim içerisinde mutlaka sizlere de bir pay düşecektir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar kulüp öğrencileri tarafından yapılan elektrikli-hidrojenli araçları inceleme fırsatı buldu.

Yarın sona erecek 10. Kariyer Gelişim Günleri'nde, alanında uzman kişilerce girişimcilik, mühendislik, eğitim, gelişim, enerji, finans, sanat ve kültür gibi konularda sunumlar yapılacak.

Bu arada, etkinliğe katılan öğrencilere yapılacak çekilişlerle Avrupa seyahati, yurt dışı dil okulu eğitimleri, festival biletleri, indirim kartları hediye edilecek.

Kaynak: AA