KTÜ, bilgisayar laboratuvarlarını tüm üniversitelerin öğrencilerinin kullanımına açtı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bilgisayar laboratuvarları, tüm üniversitelerin öğrencilerinin kullanımına açıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bilgisayar laboratuvarları, tüm üniversitelerin öğrencilerinin kullanımına açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online olarak yapılacak 2019-2020 Bahar Dönemi sınavları için bilgisayar laboratuvarlarının tüm öğrencilerin kullanımına açıldığı belirtildi.

Bilgisayar laboratuvarlarının, internete erişim imkanı bulunmayan KTÜ öğrencilerinin yanı sıra diğer üniversite öğrencilerinin de hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında kullanımına açıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA