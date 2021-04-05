KTÜ akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği projeye TÜBİTAK'tan destek
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KTÜ akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği projeye TÜBİTAK'tan destek

Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
KTÜ akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği projeye TÜBİTAK'tan destek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği projenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği projenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Deniz'in yürütücülüğünü üstlendiği, Stil Trafik İşaretleri Sanayi ve Ticaret AŞ firması ile birlikte gerçekleştirilen "Çam Reçinesi Kolofanından Termoplastik Yol Çizgi Boyası Üretimi" başlıklı proje TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programınca desteklendi.

TÜBİTAK tarafından projeleri desteklenen akademisyenler Prof. Dr. Deniz, Prof. Dr. Olcay Bekircan, Araştırma Görevlisi Bilge Yılmaz, Öğretim görevlisi Beril Değermenci ve Uzman Osman Günaydın, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Çuvalcı, projenin yürütücüsü Prof.Dr. Deniz ve beraberindeki akademisyenleri tebrik ederek, teşekkür belgelerini takdim etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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