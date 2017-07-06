Ktü "A Plus" Üniversiteler Arasında
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) "A Plus" üniversiteler arasında yer aldığı bildirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) "A Plus" üniversiteler arasında yer aldığı bildirildi.
KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasına katkı sağlamak amacıyla, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması" gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, araştırmanın bu yılki raporunda 45 üniversitenin öğrencilerinin beklentilerini "çok yüksek ve üst düzeyde" karşıladığı bilgisinin yer aldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bu yıl 108 devlet, 56 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan rapora göre, KTÜ A Plus (A+) seviyesindeki üniversiteler arasında yer aldı. Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Koç, Abdullah Gül, İhsan Doğramacı Bilkent, Acıbadem, İstanbul, Kadir Has, Akdeniz, MEF, İstanbul Bilgi, İstanbul Teknik, Galatasaray, Boğaziçi, Gebze Teknik, Süleyman Demirel, Karadeniz Teknik, İzmir Katip Çelebi, İstanbul Bilim, Piri Reis ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, A+ seviyesindeki üniversiteler olarak belirlendi."