KTSO üyesi 3 firma "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2020 listesi"nde yer aldı
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KTSO üyesi 3 firma "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2020 listesi"nde yer aldı

KTSO üyesi 3 firma 'Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2020 listesi'nde yer aldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, odalarına üye 3 firmanın "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2020 listesi"nde yer aldığını bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, odalarına üye 3 firmanın "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2020 listesi"nde yer aldığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan raporda "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2020 listesi"nin açıklandığını anımsattı.

Listede Kırklareli'nden 3 firmanın yer almasından büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2020 listesi"nde Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 122. Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 127. ve Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 368. sırada yer aldı. Firmalarımızı tebrik eder, başarılarının artarak devamını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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KTSO üyesi 3 firma "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2020 listesi"nde yer aldı - Haberler
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