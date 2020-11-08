KTSO ile TREPAŞ'tan indirim protokolü
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KTSO ile TREPAŞ'tan indirim protokolü

08.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:32
KTSO ile TREPAŞ'tan indirim protokolü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile TREPAŞ arasında indirim protokolü imzalandı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile TREPAŞ arasında indirim protokolü imzalandı.

Oda Başkanı Soner Ilık, yazılı açıklamasında, protokol kapsamında oda üyelerinin elektrik faturalarında indirim uygulanacağını bildirdi.

Oda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Ilık, imzalanan indirim protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ilık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TREPAŞ, odamızın serbest tüketici kapsamındaki üyelerine EPDK'nın ulusal tarife tablosundaki aktif birim fiyatlar üzerinden ticarethane tüketici grubu için yüzde 7 İndirimli ya da 12 ay boyunca 55 kr/kWh sabit fiyatla elektrik satışı yapacak. Sanayi ve yüksek tüketimli tüketici grubu için ise üyelere ait abonelikler özelinde ayrıca fiyat çalışması yapılacak ve üyelere sunulacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunan üyelerimiz belirtilen miktarlardan yararlanabilecek. İmzaladığımız protokolün üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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