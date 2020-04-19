KTSO'dan noter işlemleri uygulaması
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Kırşehir, Güncel

KTSO'dan noter işlemleri uygulaması

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), noter işlemleri için e-başvuru ve e-randevu sisteminin uygulamaya geçtiğini bildirdi.

19.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:58
KTSO'dan noter işlemleri uygulaması

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), noter işlemleri için e-başvuru ve e-randevu sisteminin uygulamaya geçtiğini bildirdi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hareketliliğinin düşürülmesi için hayatın her alanında çeşitli önlemler alınmaya devam edildiği belirtildi.

Üyelere e-randevu sistemini kullanmaları uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"E-randevu sistemi ile tüm noterlik işlemleriniz, istediğiniz noterden randevu alarak sıra beklemeden, zaman kaybetmeden ve sosyal mesafeler de korunarak gerçekleştirebilecektir. Üyelerimiz bu sistemle noterlik işlem başvurularını istedikleri saatte yapabileceklerdir. Başvuru işlemi tamamlandığında sistem otomatik olarak başvuru numarası oluşturur ve randevu bilgilerinizi başvuru sırasında girdiğiniz mail adresine gönderir. Size bildirilen randevu saatinde randevu aldığınız noterliğe giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Noterlik randevu işlemlerini üyelerimiz, Türkiye Noterler Birliği internet sayfası üzerinden de gerçekleştirebileceklerdir."

Kaynak: AA

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