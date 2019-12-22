KTSO'da e-fatura ve e-arşiv uygulamaları semineri
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KTSO'da e-fatura ve e-arşiv uygulamaları semineri

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), kentteki mali müşavir, muhasebeci ve işletme temsilcisine e-fatura ve e-arşiv uygulamalarıyla ilgili seminer düzenledi.

22.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:04
KTSO'da e-fatura ve e-arşiv uygulamaları semineri

Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), kentteki mali müşavir, muhasebeci ve işletme temsilcisine e-fatura ve e-arşiv uygulamalarıyla ilgili seminer düzenledi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın konferans salonunda Kırşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliğiyle ortak hazırlanan seminerde, muhasebe mesleğinde özellikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu hale gelecek e-fatura ve e-arşiv uygulamalarının mali müşavir, muhasebeci ve işletme temsilcileri ile mükellefler için sorunsuz yürütülmesi amacıyla eğitimler verilirken, dijital sistemin detayları ve kullanım metotlarından bahsedildi.

E-defter, e-fatura,e-belge, e-bordro, e-mutabakat, e-yedekleme ve ilgili vergilendirme sistemleri ile e-dönüşüm düzenlemeleri hakkında örnek gösterimler yapılarak, uygulamalı anlatıldı.

Kaynak: AA
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