KTSO'da akaryakıt sektör sorunları istişare toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, akaryakıt sektör yetkilileri ile birlikte istişare toplantısı düzenledi.

Oda toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Alkan, üyelerin faaliyet alanlarındaki sorunları çözmek ve sorunları yetkili kurumlara iletmek için üyelerin sesi olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana ve pandemi başladığından bugüne birçok sektörün sorun, talep ve önerilerini istişare ettiklerini ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

"Akaryakıt sektöründe kayıtlı üyelerimizin de ticari faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için sektörlerin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Sorunları çözmek ve çözüm ile ilgili taleplerimizi dile getirip takip edecek, başta üst Kuruluşumuz TOBB ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere ilgili mercilere ileterek sektörün sorunlarını gidermeye çalışacağız."

Toplantıda, sektörün sıkıntıları ele alınarak sektör yetkilileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.