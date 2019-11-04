KTSO Bükreş'e iş gezisi düzenleyecek

04.11.2019 10:24

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KTSO) Romanya'ya iş gezisi düzenleyecek.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, oda üyelerinin Romanya'daki firmalarla işbirliği yaparak, ticari ilişkilerini geliştirebilmeleri için iş gezisi düzenleneceğini bildirdi.

Kırklareli'nde faaliyet gösteren firmaların düzenlenecek olan iş gezisine katılmalarının öneminin çok büyük olduğu belirtilen Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Oda üyelerimizin katılımı ile 19-21 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş şehrine yurt dışı iş gezisi düzenleyeceğiz. İş gezisi kapsamında Bükreş'teki firmalar, meslek kuruluşları ve kamu otoriteleriyle ile oda üyelerimizi buluşturacağız. Düzenlenen gezi ve temaslarda, iki ülke arasında, ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında önemli görüşmeler yapılacak. Romanya'da Kırklareli ekonomisini ve firmalarımızın bölgemizdeki potansiyelini anlatacağız. Düzenleyeceğimiz gezi iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyor ve tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz."

Kaynak: AA