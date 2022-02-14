KTSO Başkanı Varlı'dan KDV indirimi değerlendirmesi

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin, tüm kesimler açısından rahatlatıcı bir karar olduğunu belirtti.

Varlı, yazılı açıklamasında, KDV oranını indirilmesinin enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını aktardı.

"Müjde" niteliğindeki bu kararın, tüm kesimler açısından rahatlatıcı olduğuna dikkati çeken Varlı, "Döviz kurunun enflasyona etkisini azaltmaya yönelik atılacak adımlar ve temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, piyasalara pozitif yansımaları olacak. Yapılan bu düzenlemelerden sonra firmalardan da aynı hassasiyetle yaklaşmalarını bekliyoruz. Tüm üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermeye ve en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyoruz. Yeni ekonomi destek paketinin ve atılan adımların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.