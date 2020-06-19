KTSO Başkanı Ilık: "Tarımın gelişmesinde kooperatifler büyük önem taşımaktadır"
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KTSO Başkanı Ilık: "Tarımın gelişmesinde kooperatifler büyük önem taşımaktadır"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, "Tarımın gelişmesinde kooperatifler büyük önem taşımaktadır.

KTSO Başkanı Ilık:
19.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:05

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, "Tarımın gelişmesinde kooperatifler büyük önem taşımaktadır." dedi.

Ilık, Çağlayık Köyü Muhtarı Özcan Alp, S.S. Çağlayık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adem Altunışık ile Kooperatif Başkan Yardımcısı ve Emrah Akol'u makamında kabul etti.

Altunışık, köylerinde gerçekleştirilen kooperatif çalışmalarına ilişkin Ilık'a bilgi verdi.

Ilık ise kooperatifleşmenin önemli olduğunu belirterek, üreticilerin, ürettikleri ürünlerin hak ettiği değeri elde edebilmeleri için kooperatifleşmesi gerektiğini söyledi.

Kooperatifleşmenin önemine işaret eden Ilık, şunları kaydetti:

"Tarımın gelişmesinde kooperatifler büyük önem taşımaktadır. Günümüzde tarımsal piyasalarda güç sahibi olmak, üretimin çokluğuyla değil, ona dayanan örgütlerle sağlanabilmektedir. Üreticilerin, ürettikleri ürünlere hak ettikleri değeri elde edebilmeleri için, tarımı görüp gözeten, bir merkezden tutarlı stratejiler üreten ve bunu uygulama gücüne sahip bölgesel bir yapı etrafında organize olmaları gereklidir. Dağınık bir yapıda farklı stratejiler izleyerek bireysel yapılan üretim faaliyetleri sorunların çözümünde yetersiz kalmakta, oysa planlı ve organize örgüt gücünden faydalanarak bireysel olarak çözülemeyen sorunlar kolaylıkla aşılabilmektedir."

Ilık, kooperatifleşme ile birlikten doğan güçten faydalanarak planlı ve organize hareket etmenin önemli olduğuna değindi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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