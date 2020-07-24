KTSO Başkanı Ilık'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, basının demokratik toplumların en önemli güvencelerinden olduğunu belirtti.

Kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Ilık, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda basının büyük bir güce sahip olduğunu bildirdi.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görevi icra ettiklerini ifade eden Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşları, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkı modern dünyada tartışılmaz bir gerçektir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir misyonu da üstlenmektedir."

Kaynak: AA