KTSO Başkanı Ilık'tan, Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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KTSO Başkanı Ilık'tan, Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

09.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:52
KTSO Başkanı Ilık'tan, Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin herkesin görevi olduğunu bildirdi.

İnsanın doğuştan kişisel hak ve özgürlüklerinin olduğunu belirten Ilık, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün de bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.

Tüm vatandaşların 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutlayan Ilık, mesajında şunları aktardı:

"Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan çeşitli nedenleri araştırmak üzere ülkemizin her yerinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Hak ihlaline uğrayan herkes insan hakları kuruluşlarına bizzat başvurmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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