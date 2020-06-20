KTSO Başkanı Ilık'tan Babalar Günü mesajı
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KTSO Başkanı Ilık'tan Babalar Günü mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTSO Başkanı Ilık'tan Babalar Günü mesajı
20.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:21

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, babanın, aile yapısının temel direği olduğunu bildirdi.

Baba sevgisinin çok özel olduğunu ifade eden Ilık, "Onlar kendinden önce çocuğu için yaşayan, insanın maneviyatını besleyen iki ana damardan birisidir. Yanımızda olsa da olmasa da, bize aşıladığı değerleri ve sevgisini hissettiğimiz sürece, arkamızda her daim duran bir çınar gibidirler." ifadelerini kullandı.

Baba sözcüğünün, zihinlerde güvenli bir liman anlamına geldiğini belirten Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Çocuklar olarak da sadece Babalar Günü'nde değil, yılın her gününde onlara saygı ve sevgi gösterebilmeli, sağladıkları imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine layık evlatlar olabilmeliyiz. Bu, babalarımıza verebileceğimiz en büyük hediyedir. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün babaların bu anlamlı gününü en içten duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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