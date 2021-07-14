KTSO Başkanı Ilık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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KTSO Başkanı Ilık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

KTSO Başkanı Ilık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, 15 Temmuz'da Türk milletinin hainlere Türkiye'nin bölünemeyeceğinin dersini en güzel şekilde verdiğini belirtti.

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin refahını, özgürlüğünü ve demokrasisini hedef alan emsali görülmemiş hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını anımsatan Ilık, halkın büyük bir özveriyle tam bir birlik içinde darbe girişimini başarısızlığa uğratarak yeni bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı.

Darbe girişimi ile ülkeyi bölmek, ekonomik olarak zarara sokmak ve güçsüz bir Türkiye isteyen terör örgütü karşında Türk milletinin dimdik durduğunu aktaran Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz birlik ve beraberlik içinde tek yürek hareket ederek, Türkiye'nin gücünü göstermiş ve gerek sosyal gerek ekonomik olarak ülkemize zarar veremeyeceklerini bir kez daha ortaya koyarak, hainlere ülkemizi bölemeyeceklerinin dersini en güzel şekilde vermiştir. 15 Temmuz 2016'da vatanımızın ve milletimizin bekasına göz koymuş hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini 5. yıldönümünde bir kez daha lanetliyor, bu menfur olayda hayatını kaybetmiş şehitlerimizi rahmetle anıyor ve yüce Allah'tan ülkemize bir daha böyle bir olay yaşatmamasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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