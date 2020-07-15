KTSO Başkanı Ilık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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KTSO Başkanı Ilık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTSO Başkanı Ilık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
15.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:20

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Türk milletinin FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimini başarısızlığa uğratarak, yeni bir kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk milletinin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Ilık, Türk milletinin kararlılığını tüm dünyanın gördüğünü aktardı.

15 Temmuz'un unutulmayacağını ifade eden Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"15 Temmuz gecesi ülkemizin refahını, özgürlüğünü ve demokrasisini hedef alan emsali görülmemiş hain bir saldırıyla karşı karşıya kalınmış, ancak halkımız büyük bir özveriyle tam bir birlik içinde darbe girişimini başarısızlığa uğratarak yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Darbe girişimi ile ülkemizi toplumsal olarak bölmek ve ekonomik olarak zarara sokarak güçsüz bir Türkiye isteyen terör örgütüne karşı; milletimiz birlik ve beraberlik içinde tek yürek hareket ederek, Türkiye'nin gücünü göstermiş ve gerek sosyal gerek ekonomik olarak ülkemize zarar veremeyeceklerini bir kez daha ortaya koyarak, hainlere ülkemizi bölemeyeceklerinin dersini en güzel şekilde vermiştir."

Kaynak: AA

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