KTSO Başkanı Ilık, Miraç Kandili mesajı yayımladı
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KTSO Başkanı Ilık, Miraç Kandili mesajı yayımladı

09.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:15
KTSO Başkanı Ilık, Miraç Kandili mesajı yayımladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Miraç Kandili'nin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olması dileğinde bulundu.

Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunun hep birlikte yaşandığını ifaden Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Peygamber efendimizin mucizelerinden olan Miraç, Yüce Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ufkudur. İdrak edeceğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi; insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana kutladığı mübarek gecelerden biridir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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