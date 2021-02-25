KTSO Başkanı Ilık, Kırklareli Defterdarı Durusoy'u ziyaret etti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Vergi Haftası dolayısıyla Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy'u ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Vergi Haftası dolayısıyla Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Durusoy, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artması gerektiğini belirtti.

Ilık da vergilerin, halka sunulan hizmet giderlerinin karşılanmasında devletin en önemli gelir kaynağını oluşturduğunun altını çizdi.

Vergi gelirleri tüm kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesinde gerekli olan ekonomik kaynağın sağlanmasında büyük önem taşımakta olduğunu ifade eden Ilık, "Vergi Haftası'nın amacı, vatandaşlarımızın vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarını arttırmak, toplumda ve özellikle yarının mükellefleri ya da ülkenin yöneticileri olacak çocuklarımızda sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmaktır. Köklü bir vergi bilincinin oluşmadığı ve vergide gönüllü katılımın sağlanamadığı bir toplumda yeterli seviyede vergi toplanamayacağı açıktır. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran