KTSO Başkanı Ilık, Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan'ı ziyaret etti
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KTSO Başkanı Ilık, Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan'ı ziyaret etti

KTSO Başkanı Ilık, Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'a veda ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'a veda ziyaretinde bulundu.

Ilık, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) hakim ve savcıların görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamesiyle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kapağan'a yeni görev yerinde başarılar temennisinde bulundu.

Kapağan'a görev süresi boyunca yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ilık, "Başsavcımızın ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam geçirmesini diliyorum." dedi.

Kapağan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi dilekleri ve görev süresi boyunca gösterdikleri yakın ilgi ve işbirliğinden dolayı Ilık'a teşekkür etti.

Ziyarette KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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