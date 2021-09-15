KTO yönetiminden MHP İl Başkanı İncetoprak'a ziyaret
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimi, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimi, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsoy, MHP İl Başkanlığı'na atanan Adnan İncetoprak'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri