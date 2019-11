KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal: " Güvenlik deyince sadece can ve mal değil, kişisel bilgiler...

14.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:34

Kayseri Ticaret Odası(KTO) ve Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası(KSMMO) iş birliği ile düzenlenen 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' konulu seminerde konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, " Güvenlik deyince sadece can ve mal değil, kişisel bilgiler de düşünülmelidir" dedi.



Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal ve oda üyeleri, Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve oda üyeleri katıldı.



Ülkede bütün kurumlarda e dönüşümün başladığını ve günlük hayatın bir parçası haline geldiğini söyleyen Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, "Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeler yaşamımızın birçok alanında kolaylıklar sağlıyor. Söz gelimi, elektronik haberleşme günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Öyle ki bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayan kurum ve kuruluş kalmadı. Ülkemizde bankacılıktan belediyeciliğe neredeyse hayatımızın her alanında e dönüşüm başlamış durumda. Kişisel bilgiler, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kamera görüntüleri ve finans bilgileri gibi bilgileri içeren ve bu verilerin korunması önem arz etmektedir. Güvenlik kapsamında sadece can ve mal değil, bilgi de yer almaktadır. Her gün çeşitli alanlarda binlerce kişinin bilgileri anında kayıt edilerek aktarılabiliyor. Bu noktada kişinin özeli dediğimiz alanın korunması görevi devlete düşüyor. Devlete düşen görevlerin yanı sıra, çıkarılan kanunların uygulanması hususunda kişi, kurum ve kuruluşların da konuya ehemmiyet vermesi ve hassas davranması gerekmektedir. Bu seminerde üyelerimizin sorumluluklarını öğrenmesi ve bu bilinçle hareket etmelerini sağlamak amacıyla programımızın verimli geçeceğine inanıyorum. Seminerimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



KSMMO Başkanı Ali Yedikaya, kişisel verilerin kurumların vazgeçilmez parçaları haline geldiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Günümüzde bilgi ve veriler şirket ve kurumların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Şirketlerin iş sürekliliği ve bilgi sağlayabilmeleri için gereken en önemli konu, bu verileri devamlı olarak koruyabilmesi ve saklayabilmesidir. Kişisel veri kimliği belirli veya gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Kişisel veriler kurum ya da kişilerce anlık olarak işlenmektedir. Bu veriler değişik süreçlerde işlenmekte ve bu süreçler de daima farklılık göstermektedir. Kişisel verilerin korunması 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı kanunca resmiyet kazanmıştır. Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriyle uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu seminer umarım hepimizin bilgileneceği bir seminer olur. Herkese teşekkür ediyorum."



Açılış konuşmalarının ardından İnsan Kaynakları Uzmanı Hilal Çukuryurt, Bilgi Güvenliği Uzmanı Gürkan Bülbül ve Avukat Ömer Şahin salonda bulunan katılımcılara kişisel verilerin korunması hakkında bilgiler vererek sunumlarını gerçekleştirdiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA