KTO ve Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzalandı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamada, oda üyelerinin ticari mal alım satımlarında kolay finansman imkanına erişimini sağlamak amacıyla, iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 10 Aralık'ta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın katılımıyla "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" lansmanının gerçekleştirildiğini anlattı.

Üyelerin, sattıkları mal bedelini risk taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklarını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası AŞ'nin yeni ürünü 'Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı' ile ticaretimizi daha da artıracağız. Bu yeni ürün, alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor. Üye işyeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sağlıyor. Böylece alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabiliyor. Sisteme katılan alıcı ve satıcı firmalarımız kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapabilecek ve bu sayede iş hacimlerini arttıracaklar. Ödemeler esnek vadelendirme ile yapılabilecek ve bu da nakit akışlarını rahatlatacak. Kısacası, mal almak gerektiğinde bu kart ile para ödemeden satın alma yapabilecekler. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek."

Ziraat Bankası Kayseri Bölge Müdürü Serdar Aldemir de projenin ana amacının tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün