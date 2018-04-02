Kto Üyelerine Dış Ticaret Eğitimi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyelerine yönelik "Dış Ticaret İstihbarat ve Pazar Araştırması" eğitimi verildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.

Programda konuşan KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, oda üyelerinin dış ticaret işlemlerini daha hızlı, etkin ve başarılı gerçekleştirmelerini sağlamaya yönelik ihtiyaç duydukları dış ticaret elemanlarının yetişmesi amacıyla eğitim programını düzenlediklerini belirtti.

Eğitim kapsamında üyelere destek faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Hasnalçacı, şunları kaydetti:

"Ülkelerin gelişim göstermesinde, üretimin fazlalığı kadar ihracat yapabilme kapasitesi de önemli yer tutmaktadır. 20-30 yıl öncesine göre günümüzde üretimin kolaylaştığı ancak rekabetten dolayı ihracat ve pazarlamanın zor hale geldiği bir gerçektir. Bu süreçte hem ekonomimizin güçlendirilmesi adına gayret ediyor hem de ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Bu, elbette kolay bir hadise değil. Hükumetimizin bu süreçteki gayretleri ve çalışmalarına iş dünyası olarak katkı sunmamız gerekmektedir. İş dünyası olarak biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."

Program, üyelere sertifika verilmesinin ardından son buldu.