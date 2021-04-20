KTO üyeleri ve çalışanlarına kolej desteği

Körfez Ticaret Odası, üyeleri ve oda çalışanlarının faydalanması adına özel bir kolej ile protokol yeniledi.

Körfez Ticaret Odası, üyeleri ve oda çalışanlarının faydalanması adına özel bir kolej ile protokol yeniledi.

Körfez Ticaret Odası ve özel bir kolej ile protokol yeniledi. Yapılan protokol ile oda çalışanları, KTO üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları Safir eğitim kurumlarından yüzde 30'a varan avantajlardan yararlanabilecekler. Protokol yenileme töreninde konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Pek çok kurum ve kuruluşla protokol anlaşmaları gerçekleştiriyoruz üyelerimiz için pek çok alanda kolaylıklar sağlıyoruz gerçekleştirdiğimiz protokolün oda üyelerimiz ve odamız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı