KTO personeli uygulamalı yangın tatbikatı yaptı
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KTO personeli uygulamalı yangın tatbikatı yaptı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) personeli, yangın ve olası afetlere karşı uygulamalı acil durum eylem planı tatbikatı yaptı.

KTO personeli uygulamalı yangın tatbikatı yaptı
27.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:02

Kayseri Ticaret Odası (KTO) personeli, yangın ve olası afetlere karşı uygulamalı acil durum eylem planı tatbikatı yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı.

KTO Hizmet Binasında düzenlenen tatbikata 5 itfaiye personeli ile Oda personelinden oluşturulan İlk Yardım, Koruma, Yangınla Mücadele, Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri ve diğer oda çalışanları katıldı.

Tatbikat, Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri Fatih Çukurlu tarafından Eğitim Salonu'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Destek Ekiplerine yangın çeşitleri, söndürme teknikleri ve yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında önemli teorik bilgiler verilmesi ile başladı.

Teknik bilgilerin ardından tatbikata geçildi. Senaryo gereği Hizmet Binasında yangın sirenlerinin çalmasıyla birlikte oda personeli hızla binayı boşalttı. Tüm personel, kontrollü olarak Acil Toplanma Alanı'na alındı.

Heyecanlı anların yaşandığı tatbikatta senaryo gereği yangında içerde mahsur kalan bayan bir personel, Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenen bir başka personele ise ilk müdahaleyi hazır bekleyen ilk yardım ekipleri yaptı.

Tatbikat, KTO Otoparkında hazır bekletilen içerisinde ocak, televizyon ve elektrik panosunda çıkan yangınların gösterildiği otobüste devam etti. İtfaiye Amiri Fatih Çukurlu bir evin içerisinde yangına sebep olacak unsurların yer aldığı otobüste uygulamalı olarak yangına müdahaleyi gösterdi. Oda çalışanlarından gönüllü olanlar yanan ocaktaki tavayı söndürdü.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın ardından yangın tüpü ile söndürme esnasında yapılacaklar ve tüpün kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Olası bir yangında can ve mal kaybını en aza indirilmesi amacıyla yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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