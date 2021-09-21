KTO Mesleki Eğitim Merkezi yerli 'Kenevir Hasat Etme Makinesi' prototip üretimini gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
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KTO Mesleki Eğitim Merkezi yerli "Kenevir Hasat Etme Makinesi" prototip üretimini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KTO Mesleki Eğitim Merkezi yerli

Konya Ticaret Odası (KTO) Mesleki Eğitim Merkezi yüzde 100 yerli ve milli "Kenevir Hasat Etme Makinesi" prototip üretimini gerçekleştirdi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Mesleki Eğitim Merkezi yüzde 100 yerli ve milli "Kenevir Hasat Etme Makinesi" prototip üretimini gerçekleştirdi. Hasat denemeleri başarı ile yapılan makine ile yurt dışından ithalatın önüne geçilecek.

KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünyesinde faaliyetini sürdüren KTO Mesleki Eğitim Merkezi öncülüğünde yürütülen Kenevir Hasat Etme Makinesi Ar-Ge Projesinin ilk prototip üretimi ve hasat denemeleri başarı ile gerçekleştirildi. Türkiye'de üretimi olmayan Kenevir Hasat Etme Makinesi'nin yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ile gerçekleştirilen prototip üretimi KTOTEK'in Okul - Sanayi iş birliği çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olarak kayda geçti.

KTOTEK'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İnsana yatırım geleceğe yatırım anlayışıyla yola çıkan ve talep edilen her alan ve dalda eğitim programları hazırlayarak esnek müfredatıyla kısa süre içerisinde nitelikli iş gücü yetiştiren Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi, düşünceden prototipe hedefiyle Ar-Ge çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 2020 yılı Ekim ayında çalışmalarına başlanan ve Okul - Sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olan Kenevir Hasat Etme Makinesi Ar-Ge Projesinin ilk prototip üretimi ve hasat denemeleri başarı ile gerçekleştirildi. Proje, KTO Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlamış olan kursiyerlerin ve mühendis adaylarının katkılarıyla, KTO Mesleki Eğitim Merkezi öncülüğünde, Konya Model Fabrika, KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi, Çelikel Tarım Makineleri ve AEB Mühendislik ortaklığında hayata geçirildi. Ülkemizde üretimi olmayan Kenevir Hasat Etme Makinesi, yurt dışından yüksek fiyatlarla ihraç edilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için çıktığımız yolda %100 yerli ve milli makinemiz, TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait ekim alanında kenevir hasadını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. KTO Mesleki Eğitim Merkezi olarak makinemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, büyük katkı ve emeklerinden dolayı proje ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KONYA

KTO Mesleki Eğitim Merkezi yerli Kenevir Hasat Etme Makinesi prototip üretimini gerçekleştirdi

KTO Mesleki Eğitim Merkezi yerli Kenevir Hasat Etme Makinesi prototip üretimini gerçekleştirdi

KTO Mesleki Eğitim Merkezi yerli Kenevir Hasat Etme Makinesi prototip üretimini gerçekleştirdi

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Haber: KTO Mesleki Eğitim Merkezi yerli 'Kenevir Hasat Etme Makinesi' prototip üretimini gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
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