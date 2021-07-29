KTO Meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Esgin'de katılarak 7326 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Esgin'de katılarak 7326 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantıda Temmuz Ayı faaliyet raporunu anlatan KTO Başkanı Recep Öztürk aşı konusuna dikkat çekti

ÖZTÜRK ''AŞI KONUSUNDA BİLİNÇLENMELİYİZ''

Öztürk konuşmasında ''İki yıla yakın süredir devam eden salgın sürecinde vakaların azalması ile birlikte geçen aydan itibaren yüz yüze gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızı bu ay da ne mutlu ki yüz yüze yapabiliyoruz.'' Umuyoruz artan vaka artışları tekrar bir kapanmayı gerektirmez.Bu anlamda hem tedbir, mesafe ve maske konusunda daha hassas olmalı hem de aşı olma konusunda hem bireysel olarak hem de çevremizdekilerin bilinçlenmesine destek sunmalıyız diye düşünüyor, ekonomiden günlük hayatımıza ve iş hayatlarımıza yansıyan bu olumsuz sürecin bir an önce bitmesini temenni ediyor herkese sağlıklı günler diliyoruz' 'dedi.

TOBB TOPLANTISINDA ODA OLARAK PEK ÇOK KONU İLETTİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında ilettikleri konulara değinen Öztürk '' Dijital takografın ilçe odaları tarafından verilmesi. Adres değişikliği, şube açılışı, isim değişiklikleri, Merkez nakli gibi konularda harçların ve verginin çok fazla olduğu, Nace kodlarının genişletilmesi, İş deneyim belgeleri, esnaf tacir ayrımı,yapı denetim firmalarında ilçe bazında değerlendirme yapılması veya km sınırı konularak havuzdan iş alması konuları konuşuldu. Ayrıca sanayi sitelerinin kurulumundaki gerekli olan evrak ve işlemlerin uzun sürmesi, meslek liselerinde odaların daha çok rol almasını, yemek fişlerindeki firmaların komisyonlarının çok olması gibi konuları oda ve borsalar olarak ileterek detaylı görüşmeler gerçekleştirdik.'' Dedi.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 7326 SAYILI KANUN SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KTO Temmuz Ayı meclis toplantısına Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Kocaeli Vergi Dairesi Grup Başkan Vekili Akın Rıfat Aydoğdu, Kocaeli Vergi Dairesi Birim Müdürü Gülşen Erdoğan katıldı. Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin'in selamlama konuşmasının ardından Başkan Vekili Akın Rıfat Aydoğdu 7326 Sayılı Kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantıya serbest muhasebeciler ve Mali Müşavirler ve Odası Körfez Temsilciliğinden pek çok muhasebeci ve mali müşavir katılırken toplantı soru cevap kısmının yapılması ile son buldu. Meclis toplantısında ayrıca Kazakistan Çimkent Şehri Atameken Girişimciler Odası Direktörü Kabishtayev Nurlan Orynbasarovich – Kazakistan da yatırım ve iş fırsatları hakkında sunum yaptı.

Kaynak: Bültenler