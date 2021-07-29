KTO Meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KTO Meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı

KTO Meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı
Bültenler - Haberler | Güncel

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Esgin'de katılarak 7326 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Esgin'de katılarak 7326 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantıda Temmuz Ayı faaliyet raporunu anlatan KTO Başkanı Recep Öztürk aşı konusuna dikkat çekti

ÖZTÜRK ''AŞI KONUSUNDA BİLİNÇLENMELİYİZ''

Öztürk konuşmasında ''İki yıla yakın süredir devam eden salgın sürecinde vakaların azalması ile birlikte geçen aydan itibaren yüz yüze gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızı bu ay da ne mutlu ki yüz yüze yapabiliyoruz.'' Umuyoruz artan vaka artışları tekrar bir kapanmayı gerektirmez.Bu anlamda hem tedbir, mesafe ve maske konusunda daha hassas olmalı hem de aşı olma konusunda hem bireysel olarak hem de çevremizdekilerin bilinçlenmesine destek sunmalıyız diye düşünüyor, ekonomiden günlük hayatımıza ve iş hayatlarımıza yansıyan bu olumsuz sürecin bir an önce bitmesini temenni ediyor herkese sağlıklı günler diliyoruz' 'dedi.

TOBB TOPLANTISINDA ODA OLARAK PEK ÇOK KONU İLETTİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında ilettikleri konulara değinen Öztürk '' Dijital takografın ilçe odaları tarafından verilmesi. Adres değişikliği, şube açılışı, isim değişiklikleri, Merkez nakli gibi konularda harçların ve verginin çok fazla olduğu, Nace kodlarının genişletilmesi, İş deneyim belgeleri, esnaf tacir ayrımı,yapı denetim firmalarında ilçe bazında değerlendirme yapılması veya km sınırı konularak havuzdan iş alması konuları konuşuldu. Ayrıca sanayi sitelerinin kurulumundaki gerekli olan evrak ve işlemlerin uzun sürmesi, meslek liselerinde odaların daha çok rol almasını, yemek fişlerindeki firmaların komisyonlarının çok olması gibi konuları oda ve borsalar olarak ileterek detaylı görüşmeler gerçekleştirdik.'' Dedi.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 7326 SAYILI KANUN SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KTO Temmuz Ayı meclis toplantısına Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Kocaeli Vergi Dairesi Grup Başkan Vekili Akın Rıfat Aydoğdu, Kocaeli Vergi Dairesi Birim Müdürü Gülşen Erdoğan katıldı. Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin'in selamlama konuşmasının ardından Başkan Vekili Akın Rıfat Aydoğdu 7326 Sayılı Kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantıya serbest muhasebeciler ve Mali Müşavirler ve Odası Körfez Temsilciliğinden pek çok muhasebeci ve mali müşavir katılırken toplantı soru cevap kısmının yapılması ile son buldu. Meclis toplantısında ayrıca Kazakistan Çimkent Şehri Atameken Girişimciler Odası Direktörü Kabishtayev Nurlan Orynbasarovich – Kazakistan da yatırım ve iş fırsatları hakkında sunum yaptı.

Kaynak: Bültenler

Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde...
Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ İrem Derici Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KTO Meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:26:12. #1.16#

title