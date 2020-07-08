HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

KTO, Konya ekonomi raporunu yayınladı

Konya Ticaret Odası (KTO) "Konya Ekonomi Raporu 2019"u yayınladı.

KTO, Konya ekonomi raporunu yayınladı
08.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:56

Konya Ticaret Odası (KTO) "Konya Ekonomi Raporu 2019"u yayınladı.

Yıllık olarak hazırlanan ve 7.'si yayınlanan raporda Konya'nın sosyo-ekonomik durumu inceleniyor. Konya Ekonomi Raporu, Türkiye çapında yüzlerce kurum ve kuruluştan alınan veriler derlenerek; nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında Konya ve Türkiye karşılaştırmaları yapılarak hazırlandı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk raporla ilgili değerlendirmesinde, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere, ilerlemelere en hızlı şekilde adapte olarak şehre ve ülkeye en iyi şekilde hizmet sunma sorumluluğunu üstlendiklerini ifade etti. Başkan Öztürk, "Odamız, ekonomik düzlemdeki bütün gelişmeleri özümseyerek; kalkınma, inovasyon ve ekonomik gelişmişlik için her yıl seminer ve konferans düzenlemekte, bilgi ve araştırma raporu hazırlamakta ve yerli-yabancı yatırımın şehrimize kazandırılması için de dünyanın dört bir köşesinden ülkelere ekonomik anlamda iş gezisi ve ziyaret programları gerçekleştirmektedir. Konya özelinde ise bir yandan aylık tüketici endeksleri ile ekonominin nabzını tutarken, diğer yandan Konyalı firmalarımızın özel ve genel sorunlarını ele aldığımız ve 24 bin üyemizin tamamının peyderpey davet edildiği çözüm odaklı istişarelere gayret etmekteyiz. Aylık çıkardığımız "Yeni İpekyolu" dergimizle de ülke ve Konya'nın gündemini takip edip, araştırmalarla destekleyerek şehrimizin beşeri sermayesine de katkı sağlamaktayız. Konya Ekonomi 2019 raporunun bahsedilen tüm bu çalışmaları harmanlayan, çok kapsamlı ve detaylı bir çalışmanın ürünü olduğu belirten Selçuk Öztürk, "Bu yayında onlarca kurum ve kuruluştan; nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında aldığımız verileri Türkiye karşılaştırmalarıyla Konya'mızı daha iyi tanımak ve tanıtmak için sistematik olarak yerleştirdik. Böylece şehrimizin oldukça geniş bir perspektiften somut olarak resmini ortaya koyarak, bir başucu eser haline getirdik" dedi.

"KTO 2019 Ekonomik Raporu, Konya'nın geleceğini planlanması açısından büyük önem taşımaktadır"

Yayınlanan raporun önemine vurgu yapan Öztürk, "KTO 2019 Ekonomik Raporu, Konya'nın geleceğini planlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yayınlanan eser, bir anlamda şehrin bugünkü ekonomik karnesini yansıtmakta ve geleceğe dair planlamalar yapılabilmesi açısından şehrin yöneticilerine yol gösterici nitelik taşımaktadır. Konya gerek üretim çeşitliliği gerek modern altyapıya sahip organize sanayi bölgeleri, gerekse yüksek dış ticaret potansiyeli açısından ülkemizin yıldız şehirleri arasında yerini alan bir yapıya sahiptir. Ancak bu hedeflere ulaşılabilmesi için dünya pazarının iyi tahlil edilip, yarın bu pazarlarda güçlü aktörlerden birisi olabilmek için bugün atılacak adımlar, planlamalar, hayati önem taşımaktadır. İşte bu çalışmalar Konya'nın ve ülkemizin gelecekte dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer alacak yatırımlara yön verecek alt yapıyı hazırlamaya katkı sağlayacaktır. Raporda öne çıkan başlıklar ve yapılan SWOT analizleri sonucunda belirlenen Konya'nın güçlü ve zayıf yönleri tek tek ele alınıp yatırımlar ve üretimler buna göre yönlendirilecektir. Çalışmanın ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine yön vermesini temenni ederek kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. "Konya Ekonomi Raporu 2019" adlı eserimize katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara, kitabın hazırlanmasında yoğun emek sarf eden ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 3. Sayfa
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı! Güncel
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 3. Sayfa
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
TikTok'ta video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç canından oldu
TikTok'ta video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç canından oldu
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri Milan'da oynasaydım şampiyon olabilirdik
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri Milan'da oynasaydım şampiyon olabilirdik
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Berat Albayrak Erol Katırcıoğlu
Magazin Cem Davran Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Podolski Ali Palabıyık Sofiane Feghouli Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: KTO, Konya ekonomi raporunu yayınladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:57:44. #1.15#
title