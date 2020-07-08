KTO, Konya ekonomi raporunu yayınladı Konya Ticaret Odası (KTO) "Konya Ekonomi Raporu 2019"u yayınladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) "Konya Ekonomi Raporu 2019"u yayınladı.

Yıllık olarak hazırlanan ve 7.'si yayınlanan raporda Konya'nın sosyo-ekonomik durumu inceleniyor. Konya Ekonomi Raporu, Türkiye çapında yüzlerce kurum ve kuruluştan alınan veriler derlenerek; nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında Konya ve Türkiye karşılaştırmaları yapılarak hazırlandı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk raporla ilgili değerlendirmesinde, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere, ilerlemelere en hızlı şekilde adapte olarak şehre ve ülkeye en iyi şekilde hizmet sunma sorumluluğunu üstlendiklerini ifade etti. Başkan Öztürk, "Odamız, ekonomik düzlemdeki bütün gelişmeleri özümseyerek; kalkınma, inovasyon ve ekonomik gelişmişlik için her yıl seminer ve konferans düzenlemekte, bilgi ve araştırma raporu hazırlamakta ve yerli-yabancı yatırımın şehrimize kazandırılması için de dünyanın dört bir köşesinden ülkelere ekonomik anlamda iş gezisi ve ziyaret programları gerçekleştirmektedir. Konya özelinde ise bir yandan aylık tüketici endeksleri ile ekonominin nabzını tutarken, diğer yandan Konyalı firmalarımızın özel ve genel sorunlarını ele aldığımız ve 24 bin üyemizin tamamının peyderpey davet edildiği çözüm odaklı istişarelere gayret etmekteyiz. Aylık çıkardığımız "Yeni İpekyolu" dergimizle de ülke ve Konya'nın gündemini takip edip, araştırmalarla destekleyerek şehrimizin beşeri sermayesine de katkı sağlamaktayız. Konya Ekonomi 2019 raporunun bahsedilen tüm bu çalışmaları harmanlayan, çok kapsamlı ve detaylı bir çalışmanın ürünü olduğu belirten Selçuk Öztürk, "Bu yayında onlarca kurum ve kuruluştan; nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında aldığımız verileri Türkiye karşılaştırmalarıyla Konya'mızı daha iyi tanımak ve tanıtmak için sistematik olarak yerleştirdik. Böylece şehrimizin oldukça geniş bir perspektiften somut olarak resmini ortaya koyarak, bir başucu eser haline getirdik" dedi.

"KTO 2019 Ekonomik Raporu, Konya'nın geleceğini planlanması açısından büyük önem taşımaktadır"

Yayınlanan raporun önemine vurgu yapan Öztürk, "KTO 2019 Ekonomik Raporu, Konya'nın geleceğini planlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yayınlanan eser, bir anlamda şehrin bugünkü ekonomik karnesini yansıtmakta ve geleceğe dair planlamalar yapılabilmesi açısından şehrin yöneticilerine yol gösterici nitelik taşımaktadır. Konya gerek üretim çeşitliliği gerek modern altyapıya sahip organize sanayi bölgeleri, gerekse yüksek dış ticaret potansiyeli açısından ülkemizin yıldız şehirleri arasında yerini alan bir yapıya sahiptir. Ancak bu hedeflere ulaşılabilmesi için dünya pazarının iyi tahlil edilip, yarın bu pazarlarda güçlü aktörlerden birisi olabilmek için bugün atılacak adımlar, planlamalar, hayati önem taşımaktadır. İşte bu çalışmalar Konya'nın ve ülkemizin gelecekte dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer alacak yatırımlara yön verecek alt yapıyı hazırlamaya katkı sağlayacaktır. Raporda öne çıkan başlıklar ve yapılan SWOT analizleri sonucunda belirlenen Konya'nın güçlü ve zayıf yönleri tek tek ele alınıp yatırımlar ve üretimler buna göre yönlendirilecektir. Çalışmanın ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine yön vermesini temenni ederek kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. "Konya Ekonomi Raporu 2019" adlı eserimize katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara, kitabın hazırlanmasında yoğun emek sarf eden ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA