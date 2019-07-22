KTO Konak hastanesi İle protokol yeniledi

KTO ÜYELERİNE EK AVANTAJLAR

Körfez Ticaret Odası'nda yenilenen protokol anlaşmasında konuşan KTO Genel Sekreteri Berat Nas '' Körfez Ticaret Odası üyeleri i imzaladığımız protokol ile % 'e varan Konak Hastanesi avantajlarından Körfez Ticaret Odası üyesi olmanın ayrıcalıkları ile yararlanabilecek.

İmzaladığımız yeni protokolümüzün üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' 'dedi. Konak Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Berkan Aslan ise ''Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak imzaladığımız protokol ile %'e varan avantajlardan KTO üyelerini faydalandırıyor olacağız. Ayrıca var olan protokole ek olarak Temmuz Ayı sonuna kadar Kadın kanser tarama ve erkek kanser tarama ile saç ekiminde de KTO üyelerine özel olarak ek avantajlar sağlıyor olacağız.'' Dedi. Körfez Ticaret Odası üyeleri KTO kimlik kartları ile Konak Hastanesi avantajlarından indirimli olarak yararlanıyor olacaklar.

Kaynak: Bültenler