KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uysal, ECFA üyeliğine seçildi
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KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uysal, ECFA üyeliğine seçildi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal'ın, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Ortak Üyeliği kapsamında, European Committee for Future Accelerators (ECFA) Komitesi Genel Kurul üyeliğine seçildiği bildirildi.

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uysal, ECFA üyeliğine seçildi
10.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:22

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal'ın, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Ortak Üyeliği kapsamında, European Committee for Future Accelerators (ECFA) Komitesi Genel Kurul üyeliğine seçildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, CERN-ALICE Deneyi'ne Türkiye'den ilk ve tek tam üye olan, aynı zamanda sektörle iç içe nitelikli mühendislik eğitimi sunan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin başarılı çalışmalarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıkları belirtildi.

Prof. Dr. Uysal'ın, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından Türkiye'nin ECFA temsilcisi olarak aday gösterilip, 13 Temmuz'daki toplantıda temsilci seçildiği ve genel kurul üyesi olmaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Prof. Dr. Uysal'ın ECFA temsilciliğine uzanan hikayesi, KTO Karatay Üniversitesinin, 2013'te CERN-ALICE Deneyi'ne üye olmasıyla başladı. 2006 yılından bu yana ALICE Deneyi'nde görev yapan Uysal, üniversitenin bu üyeliği ile ALICE Deneyi Türkiye Takımı Liderliği görevini de yürütmektedir. CERN-LHC çarpışmalarında oluşan ve ALICE Dedektörü tarafından kaydedilen verinin analizlerinin yapılabilmesi için ALICE Deneyi ile bağlantılı bir Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezinin kurulum ve yönetimi çalışmaları da Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal ve çalışma grubu tarafından ilerletilmektedir.

Uysal tarafından yürütülen bu projelerle inovatif dedektör sistemleri ve veri analizi için yeni teknikler geliştirebilme, deneysel kurulum yapabilme ve ölçüm alabilme çalışmalarında tecrübe kazanılması hedeflenmektedir. Bu projeler aynı zamanda, KTO Karatay Üniversitesinin ve ülkemizin bu alandaki görünürlüğünün artmasına yardımcı olmaktadır. Ülkemizde deneysel dedektör fiziği ile ilgili yeni bir çalışma grubunun kurulmuş olması, donanımlı insan gücü ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmaktadır."

Üniversitenin CERN ALICE Deneyi'ne yaptığı katkılar

Açıklamada, üniversitenin faaliyetlerini öz kaynaklarının yanında TAEK ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle yürüttüğü aktarıldı.

ALICE Deneyi ekibinin çalışmalarını çoğunlukla yüksek enerjili çarpışmalarda üretilen verinin analizi ve inovatif dedektör sistemlerinin tasarımı üzerine yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nisan 2020'de kabul edilmiş olan yeni TÜBİTAK projesinde çalışma grubu, yenilikçi yapay zeka teknolojileri ile parçacık analizleri yapmaktadır. Bu çalışmaların fizik bilimine katkılarının yanında, mühendislik alanında da önemli faydaları olacaktır. Yürütülen bir diğer projede ise 2021-2022 döneminde rekor hızlarla çalışmaya başlayacak olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) yeni koşullarına uygun olarak yeni bir dedektör sisteminin tasarlanması çalışmaları yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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