KTO Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği yaptı
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KTO Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği yaptı

KTO Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği yaptı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (The International Islamic University Malaysia-IIUM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (The International Islamic University Malaysia-IIUM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile bilimsel ve akademik araştırma konuları başta olmak üzere ortak çalışmalar içeren projelere başlandı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, yaptığı açıklamada, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile protokol konusunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ortak çalışmalarda mutabık kaldıklarını belirtti.

Bilgi ile harmanlanmış dijital çağ ile her geçen gün teknolojinin geliştiğini vurgulayan Sade, şunları kaydetti:

"Bilgi çağındayız, bu çağı yakalamak ve yönlendirmek için bireyler, toplumlar ve ülkeler sürekli olarak kendini doğru bilgi ile donatmak, geliştirmek ve değiştirmek zorunda. Dünyanın neresinde olunursa olunsun, eğitim artık kolayca erişim sağlanan bir hal aldı. Biz de uzaktan eğitim alt yapımız sayesinde sunduğumuz çevrimiçi ders ve içeriklerle, 'Dijital Çağın Dijital Üniversitesi' mottosunu benimseyen, çağın gerekliliklerini yerine getiren hatta yön veren üniversiteler arasında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

Sade, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile imzalanan protokolle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"İmzaladığımız protokolle teknoloji ve bilgiyi en üst seviyede kullanarak insanlığa faydalı olacak bilimsel çıktılar elde edeceğimize ve yetişmiş insan gücüne destek olacağımıza inanıyorum. Dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin iş dünyasında yer alacak eğitimli insan gücüne olan ihtiyacına, bu protokol ile katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu protokolle ortak araştırma projeleri yürütme ve bilimsel çalışmalar yapmanın yanı sıra akademik ve kültürel anlamda Türkiye ile Malezya ilişkilerinin daha da ileri bir düzeye taşınacağını ayrıca İslam dünyasına örnek olacağını ve ilham vereceğini umut ediyoruz."

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralamasında 601-654 aralığında yer almakta ve araştırma çıktısı bakımından yüksek dereceli üniversite kategorisinde bulunmaktadır. Bir devlet üniversitesi olan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından da desteklenmektedir." bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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