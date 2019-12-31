KTO Karatay'da görsel ve işitsel çevirinin önemi konuşuldu

31.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde 'Görsel ve İşitsel Çeviri Konferansı' gerçekleştirildi.



Prof. Dr. Mümtaz Kaya ve akademisyen Doç. Dr. Ayşe Şirin Okyavuz Yener, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 'Görsel ve İşitsel Çeviri' konusunda öğrencileri bilgilendirdi.



Konferansın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çelik, öğrencilerin gelişmesine katkıda bulunacak böyle önemli bir konferansa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Günümüzde beklenenin ötesinde gelişen iletişim teknolojisi sayesinde, sınırların ve uzaklıkların önemini kaybettiğini belirten Prof. Dr. Çelik, "Bu nedenle dil eğitimi küresel düzeyde bir gereklilik haline geldi. Alanında marka isimlerden edinilen kaliteli dil eğitimi sayesinde öğrenciler, ulusal düzeyden uluslararası düzeye yükselir. Bizim öğrencilerimiz de üniversitemizde uluslararası arenada fark oluşturacak çok özel eğitim almaktadır. Bugün yine alanında marka olmuş iki ismi, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Kaya ile Bilkent Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ayşe Şirin Okyavuz Yener'i ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin vizyonuna katkı sağlayacağı bu konferans için kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Türkiye'nin yaklaşık olarak 4-5 yıl sonra görsel ve işitsel çevirilere oldukça ihtiyaç duyacağını ifade eden Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Kaya, "Çeviri basit gibi dursa da hiç de basit bir iş değildir. Çeviri bilgidir, sadece dil bilmek değil, kültürel donanımdır." dedi.



Çevirmenin, orijinal metin ile erek metin arasındaki köprü olduğunu anlatan Prof. Dr. Kaya, "Çevirmen, tüketilen bir ürün ortaya koymaktadır. Bu ürün değerlenirse gerek çevirmene gerekse de çevirmene aracı olan kuruma daha fazla iş olanağı doğacaktır" diye konuştu.



"Çevirmen Çağdaş Dünyayı Değiştiren Kişidir"



Bilkent Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ayşe Şirin Okyavuz Yener, çevirmenlik hakkında önemli noktalara değinerek, "Çevirmen etkisiz eleman değildir, çağdaş dünyayı değiştiren kişidir. Çevirmenlerin en büyük görevlerinin başında, verilen metin ya da sözlü belgeyi, diğer dile anlam bütünlüğü ve ifadelerin doğruluğunu bozmadan aktarmak gelmektedir. Bilindiği gibi dil, yaşayan dinamik bir yapıdır. Bu nedenle sürekli değişimler olmaktadır. Çevirmenler görevlerini hem kendi anadili hem de çeviri yaptığı dil hakkında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek yapmalıdır." ifadelerine yer verdi. Çevirmenin en büyük güçlerinin arasında medya olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Okyavuz Yener, "Biz Türkler, Amerikan dizisi izlemekteyiz ancak tüm dünya Türk dizileri izliyor. Türk dizisini izleyin çünkü geleceğiniz orada. Türk dizileri aile kavramına iyi bir şekilde dikkat çektiği için ilgileri toplamaktadır. Diğer ülkeler, kaybettiği değerleri Türk dizilerinde görmekteler. Türk dizileri, bu değerlerin önemini hatırlatmakta büyük bir ayrıcalığa sahiptir" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA