KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt'le buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası İnşaat grubu temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası İnşaat grubu temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) İnşaat grubu temsilcileri, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi. Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya Başkan Söğüt, KTO Başkanı Recep Öztürk, KTO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve KTO İnşaat grubu temsilcileri katıldı. Toplantıda Körfez ilçede inşaat projelerinin kontrol ve onaylanma süreçleri, Körfez belediyesi ve ilgili paydaşlar arasındaki iletişim kanallarını geliştirerek süreçlerin hızlandırılması ve katma değerli bir hizmet sunmaya yönelik istişare toplantısı toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Ziyaret için Söğüt'e teşekkür eden KTO Başkanı Öztürk, "İlçemizin her sorununda en önemli paydaşımız olan Körfez Belediyesi ile güzel işbirlikleri yapıyor, sorunların belirlenmesi ve çözümü noktasında ortak çalışmalara imza atıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde önemli bir sektör kolunu oluşturan inşaat grubu üyelerimiz ile Belediye Başkanımızı bir araya getirerek birinci ağızdan sorunları dinlemesini rica ettik. Bizleri kırmayarak toplantımıza gelen sayın başkana teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı