KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt'le buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt'le buluştu

KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt'le buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası İnşaat grubu temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası İnşaat grubu temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) İnşaat grubu temsilcileri, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini dinledi. Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan toplantıya Başkan Söğüt, KTO Başkanı Recep Öztürk, KTO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve KTO İnşaat grubu temsilcileri katıldı. Toplantıda Körfez ilçede inşaat projelerinin kontrol ve onaylanma süreçleri, Körfez belediyesi ve ilgili paydaşlar arasındaki iletişim kanallarını geliştirerek süreçlerin hızlandırılması ve katma değerli bir hizmet sunmaya yönelik istişare toplantısı toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Ziyaret için Söğüt'e teşekkür eden KTO Başkanı Öztürk, "İlçemizin her sorununda en önemli paydaşımız olan Körfez Belediyesi ile güzel işbirlikleri yapıyor, sorunların belirlenmesi ve çözümü noktasında ortak çalışmalara imza atıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde önemli bir sektör kolunu oluşturan inşaat grubu üyelerimiz ile Belediye Başkanımızı bir araya getirerek birinci ağızdan sorunları dinlemesini rica ettik. Bizleri kırmayarak toplantımıza gelen sayın başkana teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt'le buluştu
KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt'le buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Ergin Ataman Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt'le buluştu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:56:20. #1.15#

title