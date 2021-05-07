KTO ile Azerbaycan yönetim kurulu bir araya geldi

Körfez Ticaret Odası, Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu yönetim kurulu ve sanal fuar katılımcıları, fuar öncesi gerçekleştirilen açılış toplantısında bir araya geldi.

Körfez Ticaret Odası, Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu yönetim kurulu ve sanal fuar katılımcıları, fuar öncesi gerçekleştirilen açılış toplantısında bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine değinildi.

Pandemiden bu yana gelen süreçte iki sanal fuar gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası (KTO), yapı-inşaat sektörü üyeleri ve Azerbaycanlı iş adamları ile bir araya geldi. KTO inşaat ve yapı fuarına yönelik olarak gerçekleştirdiği etkinlik Türkiye ile Azerbaycan arasında ticari ağları kuvvetlendirmek, iletişim kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid-19'un iş hayatı üzerindeki etkilerini azaltmak ve yeni iş ortaklıkları kurulması amaçlanıyor. Ayrıca Körfez Ticaret Odası ve Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu arasında devam eden sanal fuarda 7 dilde tercüme desteği veriliyor.

"Tek bir milletin farklı iki tane bağımsız devletiyiz"

Gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşması yapan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Azerbaycan ile yaptığımız her organizasyonumuz bizler için çok kıymetli. Çünkü bizler ayrısı gayrısı olmayan, iki farklı coğrafyada ama tek bir milletin farklı iki tane bağımsız devletiyiz. Dolayısıyla bizler kendimizi sizlerden farklı görmüyoruz. Çünkü bilinmesini isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün toprakları Azerbaycan'ın da aynı zaman gönül coğrafyasının içerisindedir" dedi.

"Ekonomik ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmeliyiz"

Konuşmasında ekonomik ilişkilere de değinen Öztürk, "Aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine baktığımızda çok boyutlu bir niteliğe sahip olduğunu görüyor, bu çok boyutluluğun önemli yönlerinden birinin de ikili ve çoklu ekonomik ilişkiler olduğunu görüyoruz. İkili ekonomik ilişkilerde karşılıklı olarak yapılan yatırımlar ve ikili ticaret hacmi tam arzulanan düzeyde olmasa da son yıllarda yaşanan gelişmeler ve kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesi geleceğe çok daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Türkiye'nin Azerbaycan'da petrol dışı sektörlerde, Azerbaycan'ın ise Türkiye'de enerji sektöründeki yatırımları bu süreçte dikkat çekiyor ve güçlü iş birlikteliklerinin yaşanıyor olmasını sevinçle karşılıyoruz'" diye konuşu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı