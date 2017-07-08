Kto Hizmet Binasının Açılış Töreni (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Anamuhalefet, KHK'lardan neden rahatsız oluyor, anlamıyorum. KHK'lar FETÖ'cüler için PKK'lılar için. Siz neden rahatsız oluyorsunuz? Şimdi de tutturmuş adalet yürüyüşü yapıyor. Biz, neyi hedefleyerek bunları yaptığını biliyoruz." dedi.



Bakan Özhaseki, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Kocasinan Bulvarı üzerindeki yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.



Törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşıldığını hatırlatan Özhaseki, "15 Temmuz sıradan bir ihtilal denemesi değildir. Tarihimiz boyunca karşılaştığımız en büyük ihanet olayıydı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, istiklalini, istikbalini hedefleyen bir hareket olmaktan ziyade, bütün mazlum milletlerin tüm ümitlerini yıkacak bir olaydı. Bunu böyle görmek, anlamak lazım." diye konuştu.



Özhaseki, 15 Temmuz'u herhangi bir darbe girişimiyle açıklamanın yanlış olacağını vurgulayarak, şunları şöyle devam etti:



"O gün sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek dirayeti, milletimizin de ortaya koymuş olduğu büyük cesaretle bu tehlikeyi atlattık. Ama o gün mücadele edenler sadece bu ülkenin insanları değildi. Yurt dışında Türkiye'yi seven, Türkleri seven, bizler için dua eden bir çok mazlum millet vardı. Sabahlara kadar semaya açılan elleri Allah katında kabul oldu. Bunları şuradan biliyoruz. Bu olaydan birkaç gün sonra yurt dışındaki mevkidaşlarımız, birçok bakan arkadaşımızı 'Olay atlatıldı, değil mi? Sabaha kadar biz burada uyumadık, sizin için dua ettik' diye aradılar. Bizi sevenler, o mazlum milletlerin temsilcileri bu sözlerle gerçek niyetlerini ortaya koydular. Karşı tarafta da kendilerini yıllarca medeni olarak tanımlayan Batılı ülkeler var. Bu ülkelerin yöneticileri olaydan sonra 1 hafta boyunca 'geçmiş olsun' diyemediler. Çok insani bir söz olan 'geçmiş olsunu' bile diyemediler."



Dünyada hiçbir devletin FETÖ gibi sinsi bir düşmanı olmadığına dikkati çeken Özhaseki, "15 Temmuz'u Türkiye'de daha önce yapılmış ya da teşebbüs aşamasında kalmış darbe girişimleri ile açıklamaya kalkmak gaflet olur. Şükürler olsun bunları atlattık. Şimdi de bir arınma dönemindeyiz. Bu kötülükleri yapanları devletten temizlememiz lazım. 40 yıl boyunca 'sızıntı' diyerek içimize ve devlete sızanlara ve 'adanmış ruhlar' gibi kibar ve cilalı sözlerle kandıranlara karşı tedbir almamamız delilik olur. Elbette devleti bunlardan temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe değinerek, "Anamuhalefet, KHK'lardan neden rahatsız oluyor, anlamıyorum. KHK'lar FETÖ'cüler için PKK'lılar için siz neden rahatsız oluyorsunuz? Şimdi de tutturmuş adalet yürüyüşü yapıyor. Biz neyi hedefleyerek bunları yaptığını biliyoruz." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce kendisine defalarca dava açtığını anımsatan Özhaseki, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Zamanında bana çok dava açtı. Kayseri'ye bir sürü milletvekili yolladı ama davalar sonuçlandı ve oy birliğiyle aklandık. Sonra biz tazminat davaları açtık. Tazminat davalarında da çok haklı ve aleni olarak iftiralardan dolayı para kazanmaya başladık. Bu paralarla sucuk dağıttık. Ama Yargıtayda FETÖ'cüler hakim olmaya başladıktan sonra davalar aleyhimize dönmeye başladı. Eğer kendilerinin istediği gibi kararlar çıkarsa hakimler adaletli, hukukun üstünlüğü işliyor. Yok doğru karar verilir, bunların da işine gelmezse hakimler satılık oluyor. Bu yürüyüşleri, referandumdan sonra defalarca yenilmenin, koltuğunun bir sağa bir sola kaçtığını görmenin ve kendini kurtarmanın acısıyla yaptığı bir işlem olarak şu anda seyrediyoruz."



(Sürecek)