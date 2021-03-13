KTO, "Etkili İletişim" konulu eğitim düzenledi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından "Etkili İletişim" konulu eğitim programı düzenlendi.

Çevrim içi olarak düzenlenen programa polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula, konuşmacı olarak katıldı.

Sula, iletişimin önemli olduğunu ve kişinin kendisiyle iletişim halinde olması gerektiğini söyledi.

İnsanlara önemli olduklarını hissettirmek gerektiğini savunan Sula, özellikle çocuklarla bir araya gelmenin oldukça önemli olduğunu belirtti.

İnsanın insana verdiği değere odaklandığını aktaran Sula, gençlere yönelmenin önemli olduğunu ve böylece 50-60 yıllık bir insan yatırımı yapıldığını anlattı.

Sula, önde gelen insanların da gençlerle ilgili önemli söylemlerinin olduğunu dile getirdi.

Sanatın önemli olduğunu ifade eden Sula, "Sanatta neyi aradığımla ilgili bir süreç yaşadım. Polislik mesleğimin dışında benim bir sanat hayatım var. Bu çocukluğumda başladı ve Allah izin verirse ölene kadar devam edecek. Kendime göre en önemli sanatçılar Anadolu erenleridir." dedi.

Sula, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün