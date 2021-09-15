KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı

Bültenler - Haberler | Güncel
KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı

Körfez Ticaret Odası sektörel toplantılarına devam ediyor pandemi süresi boyunca online toplantılar yaparak süreci aksatmayan Körfez Ticaret Odası yüz yüze toplantılarına başladı.

Bu kapsamda ilk toplantı kurucu eğitimci ve kurum yöneticileri ile gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası sektörel toplantılarına devam ediyor pandemi süresi boyunca online toplantılar yaparak süreci aksatmayan Körfez Ticaret Odası yüz yüze toplantılarına başladı. Kurucu eğitimci ve yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda pek çok konu görüşüldü.

ÖZTÜRK ''EĞİTİM KOMİTEMİZİN ÇALIŞMALARI TAKDİRE ŞAYAN

Körfez Ticaret Odası eğitim salonunda yapılan toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk tüm eğitim camiasının yeni dönemini kutlayarak '' umuyoruz hem kurumlarımız, hem çocuklarımız tekrar bir kapanma olmadan sağlıklı, verimli bir yıl geçirirler. Pandemiden en çok etkilenen grupların başında gelen eğitim kurumları için pandemi boyunca hem eğitim komitemiz hem odamız canla başla çalışarak tüm sorun ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. Ben bu anlamda eğitim komitemizi kutluyorum'' dedi.

UYKUN '' YENİ ÖĞRENİM YILININ HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ''

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitimci Fatih Uykun'un odayı temsilen başkanlık yaptığı toplantıda 2021-2022 eğitim-öğretim yılından beklentiler, devam eden pandemi süreci ve eğitime yansımaları ve eğitimin devamlılığı, süreçte kurumlara düşen görevler, yaşanabilecek sorun ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda konuşan Uykun '' Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yeni bir eğitim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını, çocuklarımıza başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Körfez Ticaret Odası Eğitim Komitesi olarak ilçemizde eğitime gönül veren siz değerli kurucularımız ve eğitim yöneticilerimizi odamızda ağırlamaktan onur duyuyor hayırlı bir toplantı olmasını temenni ediyoruz'' dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Ekrem İmamoğlu Ersin Tatar Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı
Spor Rıza Çalımbay Diego Halis Özkahya
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Murat Kurum Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KTO Eğitim Komitesinden Sektörel Toplantı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:12:16. #1.11#