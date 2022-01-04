KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ülkeden direk müşteri bilgisi sağlıyor

KONYA (İHA) - Konyalı ihracatçılar Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi (KTODTM) ile 175 ülkeden direk müşterileriyle bağlantıya geçiyor. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "2022'de pazar paylarını artırmak isteyen Konyalı ihracatçıları KTO Dış Ticaret Merkezi ile işbirliğine davet ediyoruz" dedi.

KTODTM, Konya ve bölgedeki ihracatçı firmaların ihracat kapasitesini ve alternatif pazarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. İhracatçı firmaların ticari faaliyetlerinde doğru hamleleri yapabilmeleri adına yol gösterici olmayı ve bu sayede Türk ihracatçısının büyümesine, Konya'nın ve ülkemizin ihracat gelirinin artmasına yardımcı olmayı hedefliyor. KTO Dış Ticaret Merkezi, dünya ticaretinde yüksek rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi sonucunda, ihracatçı firmaları iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yöneltmek, doğru hedef pazar tespiti ve pazara girmeden önce yabancı firmalar ile ilgili doğru analiz ve araştırmaları yapmak için önemli çalışmalar sürdürüyor. KTO Dış Ticaret Merkezi sahip olduğu gelişmiş bilgi sistemleri ile ihracatçı firmalara, 175 ülkeden nokta atışı müşteri bilgisi, 208 ülkeden ise potansiyel müşteri bilgisi sağlayabilmektedir. Dünya genelinde 220 milyon firmanın detaylı bilgisine anlık olarak erişebilmektedir. Ayrıca KTO Dış Ticaret Merkezi, Dünya Ticaret Örgütü verilerini baz alarak dünyanın 208 ülkesi için de hedef pazar analizleri yapabilmektedir. Sağlanan bu bilgilerle son 2 yılda 210 firmaya ihracat ve ithalat alanında 300'den fazla hizmet verilmiştir.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya 2021 yılında 3 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir. KTO Dış Ticaret Merkezi'nin verdiği hizmetlerle bu ihracat rakamına katkı sağlamasından büyük bir mutluluk duymaktayız. 2022 yılında ihracatçılarımıza katkılarımızı artırarak devam ettireceğiz. İhracata yeni başlayan, ihracat yapmakta olup Pazarlarını genişletmek isteyen tüm firmalarımızı KTO Dış Ticaret Merkezi ile işbirliğine davet ediyorum" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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