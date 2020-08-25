KTO'dan üyelerine yönelik hijyen eğitimi Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelerine yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelerine yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirdi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, 40. meslek komitesi otel, lokanta ve eğlence yerleri gibi hizmet firmaları üyelerine Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Esra Aydın tarafından hijyen eğitimi verildi.

Eğitim programında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, üyelerden gelen talep üzerine hijyen eğitimi verildiğini belirtti.

Pandemiden en fazla hizmet sektörünün etkilendiğini anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Aksi takdirde sürecin uzaması sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor. Temizlik zaten bizim dinimizin kuralı. Biraz daha kurallara riayet etmemiz lazım. Önce kendimiz, sonra sevdiklerimiz için. Bana bir şey olmaz cesareti ve cahilliğini yapmamak lazım. Bu 3 kuralda mümkün olduğunca hassasiyet göstermemiz gerekiyor. İnşallah bundan kurtulacağız. İlerleyen zamanda yine çocuklarımızı ve sevdiklerimizle tokalaşır, bağrımıza basarız."

Kaynak: AA